Обстрел села в Черниговской области: уже 4 погибших, один человек ранен

"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли четыре местных жителя", - написал он.

Кроме того, по словам Чауса, еще один человек получил ранения. Пострадавший находится в больнице.

Как сообщалось, в среду, 1 февраля, российские оккупанты атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). До этого сообщалось о трех погибших.

Напомним, оккупационные войска РФ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов получил ранения местный житель.