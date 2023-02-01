Обстрел села в Черниговской области: уже 4 погибших, один человек ранен

Из-за обстрела села Елино Черниговской области погибли четыре человека. Еще один получил ранение, это произошло после попадания мины в погреб, где люди прятались.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли четыре местных жителя", - написал он.
Кроме того, по словам Чауса, еще один человек получил ранения. Пострадавший находится в больнице.
Как сообщалось, в среду, 1 февраля, российские оккупанты атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). До этого сообщалось о трех погибших.
Напомним, оккупационные войска РФ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов получил ранения местный житель.
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