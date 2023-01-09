Обстріл ринку під Куп'янськом: під завалами можуть бути люди (фото, відео)

Після обстрілу ринку у селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області можуть перебувати люди.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Рятувальники Харківської області дістають людей з-під завалів після чергової російської атаки. Черговий терор наших людей на початку тижня. Це жахливі фото, на які не можна дивитися без сліз", - написав він у Telegram .

"Вже відомо про 7 постраждалих. Серед них є дитина. Під завалами можуть залишатися люди", - написав він.

Як повідомлялось, у понеділок, 9 січня, російські військові атакували ракетами селище Шевченкове, що в Куп'янському районі Харківської області. Під удар потрапив місцевий ринок, вже відомо про 7 постраждалих, в тому числі 13-річна дівчинка-підліток.

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