Обстрел рынка под Купянском: под завалами могут быть люди (фото, видео)

После обстрела рынка в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области могут находиться люди.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Спасатели Харьковской области извлекают людей из-под завалов после очередной российской атаки. Очередной террор наших людей в начале недели. Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез", - написал он в Telegram .

"Уже известно о 7 пострадавших. Среди них есть ребенок. Под завалами могут оставаться люди", - написал он.

Как сообщалось, в понедельник, 9 января, российские военные атаковали ракетами поселок Шевченково в Купянском районе Харьковской области. Под удар попал местный рынок, уже известно о 7 пострадавших, в том числе 13-летняя девочка-подросток.

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