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Обстріл "Пункту незламності" в Херсоні: з'явились дані про загиблих

Фото: через обстріл "Пункту незламності" в Херсоні 29 червня загинули двоє людей (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл "Пункту незламності" в Херсоні у четвер, 29 червня, загинули двоє людей, які прийшли за гуманітарною допомогою. Ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Пообіді окупанти обстріляли “Пункт незламності” у Херсоні. Двоє містян загинули, ще двоє - знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості", - розповів він.

За словами очільника регіону, терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу.

За даними Офісу генпрокурора, окупанти вдарили по Херсону з артилерії близько 13.00.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, 29 червня російські окупанти знову обстріляли Херсон. Під удар потрапили житлові будинки, медустанова, службовий автомобіль, а також міська школа, де розгорнули "Пункт незламності".

Зазначимо, що окупанти не вперше обстрілюють "Пункти незламності". Наприклад, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" у Костянтинівці Донецької області. Троє людей, які були переселенцями загинули, ще двоє отримали поранення. Також 6 грудня 2022 грудня окупанти обстріляли "Пункт незламності", який розміщувався в місцевій школі в селищі Малотаранівка в передмісті Краматорська.

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Херсон