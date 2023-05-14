Обстріл Приморська Запорізької області: загинула одна людина, ще шестеро поранено

У неділю, 14 травня, російські окупанти обстріляли місто Приморськ Запорізької області. Унаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"Унаслідок ворожих обстрілів постраждали шість місцевих жителів, серед них малолітня дитина", - повідомив він.

Глава ОВА додав, що в лікарні у вкрай важкому стані помер 24-річний хлопець.

Водночас у лікарні у важкому стані перебуває 30-річний чоловік.

"Троє, зокрема дитина - середньої тяжкості. Одному потерпілому надали допомогу амбулаторно", - додав Малашка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Запорізьку область із "Градів". При цьому окупанти завдали ударів по Приморську та Гуляйполі.

Крім того, рашисти також обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинув літній чоловік.

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