ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Приморська Запорізької області: загинула одна людина, ще шестеро поранено

Новость на русском →
Неділя 14 травня 2023 21:37
Обстріл Приморська Запорізької області: загинула одна людина, ще шестеро поранено Фото: росіяни обстріляли Приморськ Запорізької області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 14 травня, російські окупанти обстріляли місто Приморськ Запорізької області. Унаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Унаслідок ворожих обстрілів постраждали шість місцевих жителів, серед них малолітня дитина", - повідомив він.

Глава ОВА додав, що в лікарні у вкрай важкому стані помер 24-річний хлопець.

Водночас у лікарні у важкому стані перебуває 30-річний чоловік.

"Троє, зокрема дитина - середньої тяжкості. Одному потерпілому надали допомогу амбулаторно", - додав Малашка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Запорізьку область із "Градів". При цьому окупанти завдали ударів по Приморську та Гуляйполі.

Крім того, рашисти також обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинув літній чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту
Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу