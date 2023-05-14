Обстрел Приморска Запорожской области: погиб один человек, еще шестеро ранены
В воскресенье, 14 мая, российские оккупанты обстреляли город Приморск Запорожской области. В результате чего один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"В результате вражеских обстрелов пострадали шесть местных жителей, среди них малолетний ребенок", - сообщил он.
Глава ОВА добавил, что в больнице в крайне тяжелом состоянии скончался 24-летний парень.
В то же время в больнице в тяжелом состоянии находится 30-летний мужчина.
"Трое, в том числе ребенок - средней тяжести. Одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно", - добавил Малашка.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли Запорожскую область из "Градов". При этом оккупанты нанесли удары по Приморску и Гуляйполю.
Кроме того, рашисты сегодня также обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб пожилой мужчина.
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