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Обстріл потягу в Херсоні: пошкоджені вагони замінили, пасажири прямують до Львова

Фото: пошкоджені вагони потягу, який потрапив під обстріл РФ у Херсоні, замінили (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Поїзд, який потрапив під обстріл РФ у Херсоні, відправився з Миколаєва до Львова. Обидва пошкоджені вагони було замінено новими, пасажири прямують у безпечне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Поїзд №109 Херсон-Львів відправився з Миколаєва +28 хвилин до розкладу, обидва пошкоджені вагони було замінено новими", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі всі пасажири прямують у безпечне місце.

"Наш провідник Роман, якого було поранено у вагоні під час обстрілу херсонського вокзалу, у стабільному стані, має декілька рваних осколкових поранень, але загрози життю немає", - додали в "Укрзалізниці.

Нагадаємо, у середу, 3 травня, російські окупанти влучили по пасажирському вагоні на станції Херсон. Внаслідок удару поранення отримав провідник.

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УкрзалізницяХерсонпотяг