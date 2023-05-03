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Обстрел поезда в Херсоне: поврежденные вагоны заменили, пассажиры направляются во Львов

Фото: поврежденные вагоны поезда, который попал под обстрел РФ в Херсоне, заменили (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Поезд, который попал под обстрел РФ в Херсоне, отправился из Николаева во Львов. Оба поврежденных вагона были заменены новыми, пассажиры направляются в безопасное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Поезд №109 Херсон-Львов отправился из Николаева +28 минут до расписания, оба поврежденных вагона были заменены новыми", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все пассажиры направляются в безопасное место.

"Наш проводник Роман, который был ранен в вагоне при обстреле херсонского вокзала, в стабильном состоянии, имеет несколько рваных осколочных ранений, но угрозы жизни нет", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, в среду, 3 мая, российские оккупанты попали по пассажирскому вагону на станции Херсон. В результате удара ранения получил проводник.

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