Обстріл Полтавської області: затримки деяких поїздів перевищують 10 годин (список)

Через обстріл росіян Полтавській області 4 серпня, низка поїздів затримується. Деякі з них - на понад 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

Це, у свою чергу, означає, як пояснюють в УЗ, що пізніше вирушать і зворотні рейси сьогодні ввечері:

Обстріл Полтавської області

Після 00:00 4 серпня в Україні оголосили тривогу через загрозу "Шахедів" та крилатих ракет. Вибухи лунали у Харкові та у Миргороді Полтавської області.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру в Полтавській області. Виникли затримки поїздів Харківського напрямку.

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