Обстріл Полтавської області: затримки деяких поїздів перевищують 10 годин (список)
Фото: затримки деяких поїздів перевищують 10 годин після обстрілу Полтавської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Через обстріл росіян Полтавській області 4 серпня, низка поїздів затримується. Деякі з них - на понад 10 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
Список потягів, що затримуюються
- 21/22 Харків - Львів +10:34;
- 103/104 Краматорськ - Львів +10:34;
- 1/2 Харків - Івано-Франківськ +10:06;
- 201/202 Харків - Ворохта +10:06;
- 63/64 Харків - Львів +4:57;
- 111/112 Ізюм - Львів +4:57;
- 112/111 Львів - Ізюм +2:25.
Це, у свою чергу, означає, як пояснюють в УЗ, що пізніше вирушать і зворотні рейси сьогодні ввечері:
- 64/63 Львів - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
- 112/111 Львів - Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
- 2/1 Івано-Франківськ - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;
- 202/201 Ворохта - Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.
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Обстріл Полтавської області
Після 00:00 4 серпня в Україні оголосили тривогу через загрозу "Шахедів" та крилатих ракет. Вибухи лунали у Харкові та у Миргороді Полтавської області.
Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру в Полтавській області. Виникли затримки поїздів Харківського напрямку.
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