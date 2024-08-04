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Обстрел Полтавской области: задержки некоторых поездов превышают 10 часов (список)

Полтава, Воскресенье 04 августа 2024 13:17
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Обстрел Полтавской области: задержки некоторых поездов превышают 10 часов (список) Фото: задержки некоторых поездов превышают 10 часов после обстрела Полтавской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела россиян Полтавской области 4 августа, ряд поездов задерживается. Некоторые из них - более 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Список задерживаемых поездов

  • 21/22 Харьков - Львов +10:34;
  • 103/104 Краматорск - Львов +10:34;
  • 1/2 Харьков - Ивано-Франковск +10:06;
  • 201/202 Харьков - Ворохта +10:06;
  • 63/64 Харьков - Львов +4:57;
  • 111/112 Изюм - Львов +4:57;
  • 112/111 Львов - Изюм +2:25.

Это, в свою очередь, означает, как объясняют в УЗ, что позже отправятся и обратные рейсов сегодня вечером:

64/63 Львов - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
112/111 Львов – Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
2/1 Ивано-Франковск - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;
202/201 Ворохта - Харьков отправится с конечной по графику, но получит неграфическую стоянку по ст. Ивано-Франковск длительностью около 3 часов.

Обстрел Полтавской области

После 00:00 4 августа в Украине объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов" и крылатых ракет. Взрывы гремели в Харькове и в Миргороде Полтавской области.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. Возникли задержки поездов Харьковского направления.

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