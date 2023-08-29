Обстріл Полтавської області: кількість загиблих зросла до чотирьох

Через російську атаку у Полтавській області в ніч на понеділок, 28 серпня, загинуло чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна .

"На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Вчора Лунін повідомляв, що внаслідок удару РФ по області двоє людей загинуло, а двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями.

Також він уточнив, що місцеперебування ще двох людей тоді було невідомо. Голова ОП Андрій Єрмак, росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району Полтавської області.

Пізніше глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару по олійниці у Полтавській області загинуло троє людей.

Обстріл України 28 серпня

На ранок понеділка, 28 серпня, у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Військові попередили, що зафіксовано ракетну небезпеку, зокрема можливі пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Незабаром тривога поширилась і на захід України.

Пізніше стало відомо, що під час ракетного удару по Україні в Полтавській області є руйнування промислового об'єкта, а в Кривому Розі є влучання у приватні будинки.