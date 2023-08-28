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Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області

Понеділок 28 серпня 2023 07:47
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Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області Фото: через роійську атаку є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 28 серпня росіяни вдарили по України ракетами - в Полтавській області є руйнування промислового об'єкта, а в Кривому Розі постраждали приватні будинки.

Що відомо про нічну атаку - нижче в матеріалі РБК-Україна.

В Кривому Розі ворожою ракетою було зруйновано два дачних будинки, п'ять - понівечені, також загорілася господарська споруда.

Крім цього, в області росіяни вдарили по Нікопольскому району з важкої артилерії - під ударом опинились Марганецька та Мирівська громади, там пошкоджено приватний будинок.

А голова Полтавської ОВА заявив, що в області було пошкоджено промисловий об'єкт.

У всіх випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих.

НІчна атака 28 серпня

В ніч на 28 серпня війська РФ знову атакували територію України крилатими ракетами. Повітряна тривога була оголошена спочатку на півдні, а потім майже по всій країні. В Дніпропетровській області повідомлялось про роботу ППО.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що вночі окупанти застосували тактику, схожу з минулим ударом, добою раніше, коли повітряні цілі противника часто маневрували.

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Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
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