Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
Вночі 28 серпня росіяни вдарили по України ракетами - в Полтавській області є руйнування промислового об'єкта, а в Кривому Розі постраждали приватні будинки.
Що відомо про нічну атаку - нижче в матеріалі РБК-Україна.
В Кривому Розі ворожою ракетою було зруйновано два дачних будинки, п'ять - понівечені, також загорілася господарська споруда.
Крім цього, в області росіяни вдарили по Нікопольскому району з важкої артилерії - під ударом опинились Марганецька та Мирівська громади, там пошкоджено приватний будинок.
А голова Полтавської ОВА заявив, що в області було пошкоджено промисловий об'єкт.
У всіх випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих.
НІчна атака 28 серпня
В ніч на 28 серпня війська РФ знову атакували територію України крилатими ракетами. Повітряна тривога була оголошена спочатку на півдні, а потім майже по всій країні. В Дніпропетровській області повідомлялось про роботу ППО.
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що вночі окупанти застосували тактику, схожу з минулим ударом, добою раніше, коли повітряні цілі противника часто маневрували.
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