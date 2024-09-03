Обстріл Полтави: кількість загиблих та постраждалих збільшилась

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, вранці у Полтаві пролунали вибухи. Росіяни атакували місто балістичними ракетами.

Терористи цілилися по Інституту зв'язку та лікарні. Через те, що інтервал між повітряною тривогою та прильотом був дуже коротким, люди не встигли пройти в укриття.

Згідно з останніми даними, які називав президент України Володимир Зеленський, було відомо про 41 загиблого та понад 180 поранених.

Глава держави наголошував, що доручив провести розслідування всіх обставин трагедії.

Джерела РБК-Україна розповіли, що правоохоронці вже порушили кримінальну справу. За якою статтею - невідомо.

Як звернула увагу Reuters, це була найбільш смертоносна атака росіян у 2024 році.

Детально про російську атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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