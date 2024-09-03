Удар балістикою по Полтаві: ДБР відкрило справу
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару по навчальному центру у місті Полтава у вівторок, 3 вересня.
Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.
Як повідомили джерела РБК-Україна, було порушено кримінальну справу.
За якою саме статтею відкрито справу наразі не відомо.
Що передувало
3 вересня о 09:08 у Полтаві та області оголосили повітряну тривогу, а вже о 09:10 пролунали два вибухи. Моніторингові канали попереджали про ракету. Офіційної інформації про наслідки не було. Місцеві ЗМІ повідомили про потребу в донорах крові, але пізніше попросили не створювати черг. На місці удару розгорнули оперативний штаб.
Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що, Росія вдарила двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави, частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Наразі відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранено.
РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що наразі відомо про трагедію.
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