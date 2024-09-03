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Удар балістикою по Полтаві: ДБР відкрило справу

Вівторок 03 вересня 2024 16:17
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Удар балістикою по Полтаві: ДБР відкрило справу Ілюстративне фото: ДБР відкрило справу щодо недбалості військових після ракетого удару по Полтаві 3 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару по навчальному центру у місті Полтава у вівторок, 3 вересня.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили джерела РБК-Україна, було порушено кримінальну справу.

За якою саме статтею відкрито справу наразі не відомо.

Що передувало

3 вересня о 09:08 у Полтаві та області оголосили повітряну тривогу, а вже о 09:10 пролунали два вибухи. Моніторингові канали попереджали про ракету. Офіційної інформації про наслідки не було. Місцеві ЗМІ повідомили про потребу в донорах крові, але пізніше попросили не створювати черг. На місці удару розгорнули оперативний штаб.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що, Росія вдарила двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави, частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Наразі відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранено.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що наразі відомо про трагедію.

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Полтава ДБР Ракетний удар
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