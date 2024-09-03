RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Полтавы: количество погибших и пострадавших увеличилось

Иллюстративное фото: в Полтаве проводится спасательная операция после атаки РФ (Павел Петров)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшнего российского удара по Полтаве известно о по меньшей мере 47 погибших. Число пострадавших значительно возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую леди Украины Елену Зеленскую в Twitter.

"Враг попал в учебное заведение и больницу. Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. Россия забирает у нас самое ценное - жизнь. Никогда это не забудем. Вечная память", - отметила Зеленская. 

Первая леди также выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших. 

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 3 сентября, утром в Полтаве раздались взрывы. Россияне атаковали город баллистическими ракетами.

Террористы целились по Институту связи и больнице. Из-за того, что интервал между воздушной тревогой и прилетом был очень коротким, люди не успели пройти в укрытие.

Согласно последним данным, которые называл президент Украины Владимир Зеленский, было известно о 41 погибшем и более 180 раненых.

Глава государства подчеркивал, что поручил провести расследование всех обстоятельств трагедии.

Источники РБК-Украина рассказали, что правоохранители уже возбудили уголовное дело. По какой статье - неизвестно.

Как обратило внимание Reuters, это была самая смертоносная атака россиян в 2024 году.

Детально о российской атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПолтаваЕлена ЗеленскаяВойна в УкраинеРакетный удар