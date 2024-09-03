ua en ru
Вт, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Полтави: кількість загиблих та постраждалих збільшилась

Полтава, Вівторок 03 вересня 2024 17:11
UA EN RU
Обстріл Полтави: кількість загиблих та постраждалих збільшилась Ілюстративне фото: у Полтаві проводиться рятувальна операція після атаки РФ (Павло Петров)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок сьогоднішнього російського удару по Полтаві відомо про щонайменше 47 загиблих. Число постраждалих значно зросло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу леді України Олену Зеленську у Twitter.

"Ворог влучив по навчальному закладу та лікарні. Вже відомо про 47 загиблих та 206 поранених. Росія забирає у нас найцінніше - життя. Ніколи це не забудемо. Вічна пам'ять", - зазначила Зеленська.

Перша леді також висловила співчуття родичам загиблих та постраждалих.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, вранці у Полтаві пролунали вибухи. Росіяни атакували місто балістичними ракетами.

Терористи цілилися по Інституту зв'язку та лікарні. Через те, що інтервал між повітряною тривогою та прильотом був дуже коротким, люди не встигли пройти в укриття.

Згідно з останніми даними, які називав президент України Володимир Зеленський, було відомо про 41 загиблого та понад 180 поранених.

Глава держави наголошував, що доручив провести розслідування всіх обставин трагедії.

Джерела РБК-Україна розповіли, що правоохоронці вже порушили кримінальну справу. За якою статтею - невідомо.

Як звернула увагу Reuters, це була найбільш смертоносна атака росіян у 2024 році.

Детально про російську атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Полтава Олена Зеленська Війна в Україні Ракетний удар
NEWS
У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела
У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії