Обстріл Полтави: кількість загиблих та постраждалих збільшилась

Внаслідок сьогоднішнього російського удару по Полтаві відомо про щонайменше 47 загиблих. Число постраждалих значно зросло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу леді України Олену Зеленську у Twitter .

Перша леді також висловила співчуття родичам загиблих та постраждалих.

"Ворог влучив по навчальному закладу та лікарні. Вже відомо про 47 загиблих та 206 поранених. Росія забирає у нас найцінніше - життя. Ніколи це не забудемо. Вічна пам'ять", - зазначила Зеленська.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, вранці у Полтаві пролунали вибухи. Росіяни атакували місто балістичними ракетами.

Терористи цілилися по Інституту зв'язку та лікарні. Через те, що інтервал між повітряною тривогою та прильотом був дуже коротким, люди не встигли пройти в укриття.

Згідно з останніми даними, які називав президент України Володимир Зеленський, було відомо про 41 загиблого та понад 180 поранених.

Глава держави наголошував, що доручив провести розслідування всіх обставин трагедії.

Джерела РБК-Україна розповіли, що правоохоронці вже порушили кримінальну справу. За якою статтею - невідомо.

Як звернула увагу Reuters, це була найбільш смертоносна атака росіян у 2024 році.

Детально про російську атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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