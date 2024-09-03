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Обстрел Полтавы: количество погибших и пострадавших увеличилось

Полтава, Вторник 03 сентября 2024 17:11
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Обстрел Полтавы: количество погибших и пострадавших увеличилось Иллюстративное фото: в Полтаве проводится спасательная операция после атаки РФ (Павел Петров)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшнего российского удара по Полтаве известно о по меньшей мере 47 погибших. Число пострадавших значительно возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую леди Украины Елену Зеленскую в Twitter.

"Враг попал в учебное заведение и больницу. Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. Россия забирает у нас самое ценное - жизнь. Никогда это не забудем. Вечная память", - отметила Зеленская.

Первая леди также выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 3 сентября, утром в Полтаве раздались взрывы. Россияне атаковали город баллистическими ракетами.

Террористы целились по Институту связи и больнице. Из-за того, что интервал между воздушной тревогой и прилетом был очень коротким, люди не успели пройти в укрытие.

Согласно последним данным, которые называл президент Украины Владимир Зеленский, было известно о 41 погибшем и более 180 раненых.

Глава государства подчеркивал, что поручил провести расследование всех обстоятельств трагедии.

Источники РБК-Украина рассказали, что правоохранители уже возбудили уголовное дело. По какой статье - неизвестно.

Как обратило внимание Reuters, это была самая смертоносная атака россиян в 2024 году.

Детально о российской атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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