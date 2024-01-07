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Обстріл Покровська: рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка

Фото: на місці російського обстрілу ведуться пошукові роботи (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Рятувальники дістали тіло чоловіка на місці російського удару в Покровську. Наразі продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

За словами рятувальників, станом на 15:00 7 січня на місці двох зруйнованих внаслідок обстрілу приватних житлових будинків вилучено тіла 2 осіб, врятовано 1 чоловіка.

Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 3 осіб, з них 2 дітей. На даний час рятувальниками розібрано 62 т зруйнованих елементів будинків. Проводиться збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих.

Ситуація в Рівному

ДСНС повідомила, що у с. Рівне Покровського району було вилучено тіло дитини 2020 р.н. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей, розібрано 40 т зруйнованих елементів будинку.

Проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

 

Обстріл Покровська

Нагадаємо, російські окупанти вчора обстріляли Покровськ Донецької області. В результаті ворожої атаки загинуло понад десять людей, серед яких є діти.

Деталі ворожого обстрілу та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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