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Обстрел Покровска: спасатели достали из-под завалов тело мужчины

Фото: на месте российских обстрелов ведутся поисковые работы (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Спасатели достали тело мужчины на месте российского удара в Покровске. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

По словам спасателей, по состоянию на 15:00 7 января на месте двух разрушенных в результате обстрела частных жилых домов изъяты тела 2 человек, спасен 1 человек.

Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 3 человек, из них 2 детей. В настоящее время спасателями разобрано 62 т разрушенных элементов домов. Проводится сбор фрагментов тел для дальнейшей идентификации погибших.

Ситуация в Ровно

ГСЧС сообщила, что в с. Ровно Покровского района было изъято тело ребенка 2020 г.р. На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей, разобрано 40 т разрушенных элементов дома.

Проводится идентификация найденных фрагментов тел.

 

Обстрел Покровска

Напомним, российские оккупанты вчера обстреляли Покровск Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли более десяти человек, среди которых есть дети.

Подробности вражеского обстрела и последствия можно узнать в материале РБК-Украина.

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