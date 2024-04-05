Обстріл Покровська: росіяни розбомбили офіс міжнародної організації

"Сьогодні, 5 квітня, близько 3:00 офіс "Лікарів без кордонів" у Покровську, що в Донецькій області, було розбомблено та повністю зруйновано. Наші колеги не зазнали ушкоджень", - повідомили в організації.

Фото: росіяни знищили офіс "Лікарів без кордонів" (facebook.com/msf.ukrainian)

Через російську атаку було поранено п'ятьох місцевих мешканців, які перебували поблизу офісу.

"Ми засуджуємо атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу людям в донецькій області. "Лікарі без кордонів" закликають захистити свої об'єкти, а також цивільних осіб, працівників гуманітарних організацій та охорони здоров'я", - додали в організації.

Координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні Вінченцо Порпілья наголосив, що атака на офіс організації є далеко не поодиноким випадком.

"Руйнування цивільної інфраструктури було характерною рисою цієї війни протягом тривалого часу", - підкреслив Порпілья.