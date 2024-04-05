UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Покровська: росіяни розбомбили офіс міжнародної організації

Фото: росіяни знищили офіс "Лікарів без кордонів" (facebook.com/msf.ukrainian)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни розбомбили та повністю зруйнували офіс "Лікарів без кордонів" в Донецькій області. Через російську атаку було поранено місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook організації "Лікарі без кордонів".

"Сьогодні, 5 квітня, близько 3:00 офіс "Лікарів без кордонів" у Покровську, що в Донецькій області, було розбомблено та повністю зруйновано. Наші колеги не зазнали ушкоджень", - повідомили в організації.

 Фото: росіяни знищили офіс "Лікарів без кордонів" (facebook.com/msf.ukrainian)

Через російську атаку було поранено п'ятьох місцевих мешканців, які перебували поблизу офісу.

"Ми засуджуємо атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу людям в донецькій області. "Лікарі без кордонів" закликають захистити свої об'єкти, а також цивільних осіб, працівників гуманітарних організацій та охорони здоров'я", - додали в організації.

Координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні Вінченцо Порпілья наголосив, що атака на офіс організації є далеко не поодиноким випадком.

"Руйнування цивільної інфраструктури було характерною рисою цієї війни протягом тривалого часу", - підкреслив Порпілья.

 

Лікарі без кордонів

"Лікарі без кордонів" - це міжнародна незалежна медична гуманітарна організація, що надає допомогу жертвам збройних конфліктів, епідемій, природних катастроф та людям, які не отримують медичної допомоги.

Нині здійснює діяльність у понад 70 країнах світу. У 1999 році була відзначена Нобелівської премії миру. У грудні 2021 року відзначила 50-річчя своєї діяльності. В Україні працює від 1999 року.

Обстріл Покровська

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні російські окупанти атакували Покровськ Донецької області, обстрілявши приватний сектор.

Поранення отримали п'ять людей, в тому числі 14-літній хлопець.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВрачи без границВійна Росії проти України