Обстрел Покровска: россияне разбомбили офис международной организации

Россияне разбомбили и полностью разрушили офис "Врачей без границ" в Донецкой области. Из-за российской атаки были ранены местные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook организации "Врачи без границ".
"Сегодня, 5 апреля, около 3:00 офис "Врачей без границ" в Покровске, что в Донецкой области, был разбомблен и полностью разрушен. Наши коллеги не получили повреждений", - сообщили в организации.
Из-за российской атаки были ранены пятеро местных жителей, которые находились вблизи офиса.
"Мы осуждаем атаку на офис, который оказывал экстренную медицинскую гуманитарную помощь людям в донецкой области. "Врачи без границ" призывают защитить свои объекты, а также гражданских лиц, работников гуманитарных организаций и здравоохранения", - добавили в организации.
Координатор по чрезвычайным ситуациям "Врачей без границ" в Украине Винченцо Порпилья подчеркнул, что атака на офис организации является далеко не единичным случаем.
"Разрушение гражданской инфраструктуры было характерной чертой этой войны в течение длительного времени", - подчеркнул Порпилья.
"Врачи без границ" - это международная независимая медицинская гуманитарная организация, оказывающая помощь жертвам вооруженных конфликтов, эпидемий, природных катастроф и людям, не получающим медицинскую помощь.
В настоящее время работает в более чем 70 странах мира. В 1999 году была отмечена Нобелевская премия мира. В декабре 2021 отметила 50-летие своей деятельности. В Украине работает с 1999 года.
Напомним, мы сообщали, что сегодня российские оккупанты атаковали Покровск Донецкой области, обстреляв частный сектор.
Ранения получили пять человек, в том числе 14-летний парень.
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