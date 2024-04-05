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Обстріл Покровська: росіяни розбомбили офіс міжнародної організації

Донецька область, П'ятниця 05 квітня 2024 15:46
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Обстріл Покровська: росіяни розбомбили офіс міжнародної організації Фото: росіяни знищили офіс "Лікарів без кордонів" (facebook.com/msf.ukrainian)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни розбомбили та повністю зруйнували офіс "Лікарів без кордонів" в Донецькій області. Через російську атаку було поранено місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook організації "Лікарі без кордонів".

"Сьогодні, 5 квітня, близько 3:00 офіс "Лікарів без кордонів" у Покровську, що в Донецькій області, було розбомблено та повністю зруйновано. Наші колеги не зазнали ушкоджень", - повідомили в організації.

Фото: росіяни знищили офіс "Лікарів без кордонів" (facebook.com/msf.ukrainian)

Через російську атаку було поранено п'ятьох місцевих мешканців, які перебували поблизу офісу.

"Ми засуджуємо атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу людям в донецькій області. "Лікарі без кордонів" закликають захистити свої об'єкти, а також цивільних осіб, працівників гуманітарних організацій та охорони здоров'я", - додали в організації.

Координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні Вінченцо Порпілья наголосив, що атака на офіс організації є далеко не поодиноким випадком.

"Руйнування цивільної інфраструктури було характерною рисою цієї війни протягом тривалого часу", - підкреслив Порпілья.

Лікарі без кордонів

"Лікарі без кордонів" - це міжнародна незалежна медична гуманітарна організація, що надає допомогу жертвам збройних конфліктів, епідемій, природних катастроф та людям, які не отримують медичної допомоги.

Нині здійснює діяльність у понад 70 країнах світу. У 1999 році була відзначена Нобелівської премії миру. У грудні 2021 року відзначила 50-річчя своєї діяльності. В Україні працює від 1999 року.

Обстріл Покровська

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні російські окупанти атакували Покровськ Донецької області, обстрілявши приватний сектор.

Поранення отримали п'ять людей, в тому числі 14-літній хлопець.

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