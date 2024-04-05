Обстрел Покровска: россияне разбомбили офис международной организации

Россияне разбомбили и полностью разрушили офис "Врачей без границ" в Донецкой области. Из-за российской атаки были ранены местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook организации "Врачи без границ".

"Сегодня, 5 апреля, около 3:00 офис "Врачей без границ" в Покровске, что в Донецкой области, был разбомблен и полностью разрушен. Наши коллеги не получили повреждений", - сообщили в организации.

Фото: россияне уничтожили офис "Врачей без границ" (facebook.com/msf.ukrainian)

Из-за российской атаки были ранены пятеро местных жителей, которые находились вблизи офиса.

"Мы осуждаем атаку на офис, который оказывал экстренную медицинскую гуманитарную помощь людям в донецкой области. "Врачи без границ" призывают защитить свои объекты, а также гражданских лиц, работников гуманитарных организаций и здравоохранения", - добавили в организации.

Координатор по чрезвычайным ситуациям "Врачей без границ" в Украине Винченцо Порпилья подчеркнул, что атака на офис организации является далеко не единичным случаем.

"Разрушение гражданской инфраструктуры было характерной чертой этой войны в течение длительного времени", - подчеркнул Порпилья.