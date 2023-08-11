Обстріл Покровська: поліція показала відео перших хвилин після атаки РФ

"Кадри роботи поліцейських під час прильотів у місті Покровськ в Донецькій області з боді-камер. Просто з місця теракту", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити роботу поліцейських, а також другий удар окупантів по Покровську.

Обстріл Покровська

Російська армія обстріляла центр Покровська ракетами "Іскандер". Перший удар був о 19:15, а другий о 19:52, вже під час рятувальної операції.

Через атаку пошкоджено декілька будинків, готель, заклади харчування, магазини та адмінбудівлі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті ворожої атаки загинуло 9 людей, понад 80 отримали поранення.

Постраждали не тільки цивільні, а й рятувальники та поліцейські. Так, загинув заступник начальника ГУ ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Детальніше про наслідки обстрілу Покровська - читайте в матеріалі РБК-Україна.