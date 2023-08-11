RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Покровска: полиция показала видео первых минут после атаки РФ

Фото: Последствия удара по Покровску (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска нанесли ракетный удар по Покровску в понедельник, 7 августа. Полицейские, прибывшие на место происшествия, показали кадры первых минут после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Кадры работы полицейских во время прилетов в городе Покровск в Донецкой области с боди-камер. Просто с места теракта", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть работу полицейских, а также второй удар оккупантов по Покровску.

Обстрел Покровска

Российская армия обстреляла центр Покровска ракетами "Искандер". Первый удар был в 19:15, а второй в 19:52, уже во время спасательной операции.

Из-за атаки повреждены несколько домов, отель, заведения питания, магазины и админздания. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате вражеской атаки погибли 9 человек, более 80 получили ранения.

Пострадали не только гражданские, но и спасатели и полицейские. Так, погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Детальнее о последствиях обстрела Покровска - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныРоссийская ФедерацияполицияПокровскВойна в Украине