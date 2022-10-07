Обстріл поблизу Запорізької АЕС: в МАГАТЕ розповіли про пошкодження

"Обстріл промислової зони за межами Запорізької атомної електростанції вчора пошкодив лінію електропередач, що постачає електроенергію до реакторного блоку №6", - йдеться у повідомленні.

За словами МАГАТЕ, це змусило блок тимчасово покладатися на свої аварійні дизель-генератори. П'ять дизель-генераторів ЗАЕС постачали енергію реактору близько півтори години, тоді як до блоку було підключено альтернативне джерело електроенергії від чотирьох інших реакторів, охолодження активної зони яких підтримувалося весь час.

Додатково, сьогодні експерти МАГАТЕ змінили колег, які до цього працювали на ЗАЕС. Стосовно цього висказався і директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Я надзвичайно вдячний двом нашим експертам, які працювали на ЗАЕС понад 5 тижнів, а також чотирьом, які там зараз. Це важлива робота, яку вони виконують у дуже складних умовах, і ми дуже ними пишаємося", - йдеться у повідомленні.