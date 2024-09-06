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Обстріл Павлограда: кількість постраждалих різко зросла

ПАвлоград, П'ятниця 06 вересня 2024 19:14
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Обстріл Павлограда: кількість постраждалих різко зросла Фото: росіяни обстріляли Павлоград (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові сьогодні атакували Павлоград Дніпропетровської області. Наразі вже відомо, що у результаті удару постраждало понад 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям", - повідомив Лисак.

За його словами, потерпілий є й у Нікополі. Це 49-річний чоловік. Крім того, у місті:

  • побита інфраструктура,
  • пошкоджені 2 оселі місцевих і одна зайнялася,
  • понівечені 2 торговельні павільйони, господарська споруда.

Загалом Лисак повідомив, що по Нікопольському району ворог вдарив понад півтора десятка разів. Важкою артилерією, дронами-камікадзе та боєприпасами, які скидав з БпЛА.

Атака на Павлоград

Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня, російські війська обстріляли Павлоград.

Невдовзі після повідомлення військових про швидкісні цілі у напрямку міста та загрозу балістики, в ОВА розповіли, що через атаку на Павлоград постраждало вже п'ять людей.

Детальніше про атаку на місто, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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