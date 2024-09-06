Обстріл Павлограда: кількість постраждалих різко зросла

Російські військові сьогодні атакували Павлоград Дніпропетровської області. Наразі вже відомо, що у результаті удару постраждало понад 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям", - повідомив Лисак. За його словами, потерпілий є й у Нікополі. Це 49-річний чоловік. Крім того, у місті: побита інфраструктура,

пошкоджені 2 оселі місцевих і одна зайнялася,

понівечені 2 торговельні павільйони, господарська споруда. Загалом Лисак повідомив, що по Нікопольському району ворог вдарив понад півтора десятка разів. Важкою артилерією, дронами-камікадзе та боєприпасами, які скидав з БпЛА.