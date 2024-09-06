ua en ru
Пт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Павлограда: количество пострадавших резко возросло

Павлоград, Пятница 06 сентября 2024 19:14
UA EN RU
Обстрел Павлограда: количество пострадавших резко возросло Фото: россияне обстреляли Павлоград (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня атаковали Павлоград Днепропетровской области. Уже известно, что в результате удара пострадало более 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям", - сообщил Лысак.

По его словам, потерпевший есть и в Никополе. Это 49-летний мужчина. Кроме того, в городе:

  • избитая инфраструктура,
  • повреждены 2 дома местных и одна занялась,
  • изуродованы 2 торговых павильона, хозяйственная постройка.

В общей сложности Лысак сообщил, что по Никопольскому району враг ударил более полутора десятков раз. Тяжелой артиллерией, дронами-камикадзе и сбрасываемыми с БпЛА боеприпасами.

Атака на Павлоград

Напомним, что сегодня, 6 сентября, российские войска обстреляли Павлоград.

Вскоре после сообщения военных о скоростных целях в направлении города и угрозе баллистики, в ОВА рассказали, что из-за атаки на Павлоград пострадали уже пять человек.

Подробнее об атаке на город, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павлоград Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ