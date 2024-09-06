Обстрел Павлограда: количество пострадавших резко возросло

Российские военные сегодня атаковали Павлоград Днепропетровской области. Уже известно, что в результате удара пострадало более 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям", - сообщил Лысак. По его словам, потерпевший есть и в Никополе. Это 49-летний мужчина. Кроме того, в городе: избитая инфраструктура,

повреждены 2 дома местных и одна занялась,

изуродованы 2 торговых павильона, хозяйственная постройка. В общей сложности Лысак сообщил, что по Никопольскому району враг ударил более полутора десятков раз. Тяжелой артиллерией, дронами-камикадзе и сбрасываемыми с БпЛА боеприпасами.