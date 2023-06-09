UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл окупантів на Арабатській стрілці: Федоров розповів подробиці

Фото: ЗСУ знищили групу окупантів на Арабатській Стрілці (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові знищили групу окупантів на Арабатській Стрілці у Генічеському районі.

Про це розповів Мелітопольський міський голова Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Рашисти захопили сотні баз відпочинку на узбережжі Азовського моря, проте курорт не задався. Навіть 100+ кілометрів від лінії фронту не допомагають ворогу сховатися від бавовни", - повідомив Мелітопольський міський голова.

За його словами, удар ЗСУ прийшовся просто по їдальні окупантів.

"За уточненою інформацією на Арабатській Стрілці у Генічеському районі не витримали стіни їдальні на захопленій базі відпочинку "Експрес". Впали прямо під час трапези військових росгвардії", - додав він.

Федоров також зазначив, що кількість ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж кількість "швидких", які не встигають їх вивозити.

Обстріл Арабатської стрілки

Ми повідомляли, що окупанти зазнали обстрілів на узбережжі Азовського моря. Це викликало паніку серед російських військових. Як заявляють росіяни, удару було завдано нібито британськими ракетами Storm Shadow.

Більш того, після того, як ЗСУ завдали в тому районі ракетного удару, російські окупанти заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки,

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГеническВійна Росії проти України