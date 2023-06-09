Обстрел оккупантов на Арабатской стрелке: Федоров рассказал подробности

"Рашисты захватили сотни баз отдыха на побережье Азовского моря, однако курорт не задался. Даже 100+ километров от линии фронта не помогают врагу спрятаться от хлопка", - сообщил Мелитопольский городской голова.

По его словам, удар ВСУ пришелся прямо по столовой оккупантов.

"По уточненной информации на Арабатской Стрелке в Геническом районе не выдержали стены столовой на захваченной базе отдыха "Экспресс". Упали прямо во время трапезы военных росгвардии", - добавил он.

Федоров также отметил, что количество ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем количество "скорых", которые не успевают их вывозить.

Обстрел Арабатской стрелки

Мы сообщали, что оккупанты подверглись обстрелам на побережье Азовского моря. Это вызвало панику среди российских военных. Как заявляют россияне, удар был нанесен якобы британскими ракетами Storm Shadow.

Более того, после того, как ВСУ нанесли в том районе ракетный удар, российские оккупанты заявили, что срочно усилят ПВО в районе Арабатской стрелки,

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