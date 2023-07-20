UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Одеси: поліцейські показали перші хвилини після атаки

Фото: поліцейські показали кадри перших хвилин після обстрілу Одеси 20 липня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські показали, що відбувалося у перші хвилини після масованого обстрілу Одеси у четвер, 20 липня. Ця атака вже третя за останні 72 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Зі зруйнованого будинку було чути крики про допомогу. Щоб евакуювати людей, патрульні одразу почали розбирати уламки будівлі", - розповіли правоохоронці.

Як зазначають в МВС, вдалося витягти з-під завалів декількох громадян та перемістити їх в безпечне місце.

"Один з потерпілих отримав численні осколкові поранення, йому надали першу домедичну допомогу. Є постраждалі та, на жаль, загиблий", - додали у відомстві.

Обстріл Одеси

Російські окупанти вже третій день поспіль атакують Україну, зокрема, Одесу та Миколаїв. РФ під час атаки використала той же набір ракети та дрони, правда до списку додалися й ракети "Іскандер-К". На даний момент відомо про 8 постраждалих, серед яких троє співробітників ДСНС. Одна людина загинула.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса