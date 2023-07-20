Обстрел Одессы: полицейские показали первые минуты после атаки

"Из разрушенного дома были слышны крики о помощи. Чтобы эвакуировать людей, патрульные сразу начали разбирать обломки здания", - рассказали правоохранители.

Как отмечают в МВД, удалось извлечь из-под завалов нескольких граждан и переместить их в безопасное место.

"Один из пострадавших получил многочисленные осколочные ранения, ему оказали первую домедицинскую помощь. Есть пострадавшие и, к сожалению, погибший", - добавили в ведомстве.

Обстрел Одессы

Российские оккупанты уже третий день подряд атакуют Украину, и в частности, Одессу и Николаев. РФ во время атаки использовала тот же набор ракеты и дроны, правда к списку добавились и ракеты "Искандер-К". На данный момент известно о 8 пострадавших, среди которых трое сотрудников ГСЧС. Один человек погиб.