Обстріл "Нової пошти" під Харковом: деталі та наслідки атаки росіян

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, Повітряних сил ЗСУ, Офісу генпрокурора, Facebook президента Володимир Зеленського та управління ДСНС Харківської області.

Коли вдарили росіяни

Вчора після 22:00 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Відразу після цього у Харкові та околицях пролунали вибухи. За даними правоохоронців, окупанти вдарили близько 22:15.

Першим про удар по терміналу "Нової пошти" повідомив президент Володимир Зеленський. Він показав відео з місця "прильоту" та повідомив про перших жертв.

Чим били окупанти

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розкрив деталі трагедії. За його словами, окупанти вдарили ракетами С-300.

Повітряні сили ЗСУ також підтверджують, що окупанти в ніч з 21 на 22 жовтня атакували Україну керованими зенітними ракетами С-300. Їх випускали з Бєлгородської області РФ та тимчасово окупованої території Донецької області.

Фото: окупанти вдарили ракетами С-300 (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Наслідки та постраждалі

Внаслідок ворожого удару сталась пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. Термінал "Нової пошти" майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

За останніми даними, через ракетний удар загинули шестеро осіб. Ще 16 людей отримали поранення, семеро з них у важкому стані. Поліція та місцева влада наголошує, що всі постраждалі - цивільні, співробітники пошти.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: внаслідок обстрілу загинуло 6 осіб (t.me/pgo_gov_ua)