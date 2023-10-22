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Обстрел "Новой почты" под Харьковом: детали и последствия атаки россиян

Фото: оккупанты ударили ракетами по "Новой почте" под Харьковом (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вечером 21 октября ударили по терминалу "Новой почты" в селе Коротыч в Харьковском районе. В результате циничной атаки россиян есть жертвы и раненые.

Что известно о последствиях обстрела Харьковской области - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, Воздушных сил ВСУ, Офиса генпрокурора, Facebook президента Владимир Зеленского и управления ГСЧС Харьковской области.

Когда ударили россияне

Вчера после 22:00 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Сразу после этого в Харькове и окрестностях раздались взрывы. По данным правоохранителей, оккупанты ударили около 22:15.

Первым об ударе по терминалу "Новой почты" сообщил президент Владимир Зеленский. Он показал видео с места "прилета" и сообщил о первых жертвах.

 

Чем били оккупанты

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов раскрыл детали трагедии. По его словам, оккупанты ударили ракетами С-300.

Воздушные силы ВСУ также подтверждают, что оккупанты в ночь с 21 на 22 октября атаковали Украину управляемыми зенитными ракетами С-300. Их выпускали из Белгородской области и временно оккупированной территории Донецкой области.

 

Фото: оккупанты ударили ракетами С-300 (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Последствия и пострадавшие

В результате вражеского удара вспыхнул пожар на площади около 300 квадратных метров. Терминал "Новой почты" почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.

 

По последним данным, из-за ракетного удара погибли шесть человек. Еще 16 человек получили ранения, семеро из них в тяжелом состоянии. Полиция и местные власти подчеркивают, что все пострадавшие - гражданские, сотрудники почты.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

 

Фото: в результате обстрела погибли 6 человек (t.me/pgo_gov_ua)

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