Обстріл "Нової Пошти" у Харкові: що буде з втраченими посилками

У Харкові сьогодні, 30 червня, під російський обстріл потрапив термінал "Нової пошти". Компанія відшкодує клієнтам втрачені посилки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби "Нової пошти".
"Посилки, які знаходились в терміналі та були знищені внаслідок влучання, - компанія відшкодує згідно оціночної вартості. Посилки, які в дорозі, будуть перенаправлені у інше місце для сортування", - розповіли в компанії.
Як зазначили в "Новій пошті", під час ворожого удару по терміналу його персонал перебував в укритті. Але в результаті обстрілу постраждали водії вантажівок та населення.
"На жаль, на зараз відомо про одного загиблого водія вантажівки. На місці працюють підрозділи ДСНС. Горять 7 вантажних автомобілів, ще 3 пошкоджені. Сам сортувальний термінал також пошкоджено. Очікуємо додаткової інформації", - додали в компанії.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові пролунав вибух. Спочатку місцева влада повідомила, що росіяни ударили КАБом по цивільному підприємству майже в центрі міста. Пізніше з'ясувалося, щоб під ударом опинився термінал "Нової пошти".
За даними прокуратури, росіяни скинули на Харків керовану авіабомбу ФАБ-500. Це вже другий за останні кілька днів випадок застосування такої бомби проти Харкова. І другий випадок з початку повномасштабного вторгнення загалом.
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