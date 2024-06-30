Обстрел "Новой Почты" в Харькове: что будет с утраченными посылками

В Харькове сегодня, 30 июня, под российские обстрелы попал терминал "Новой почты". Компания возместит клиентам утраченные посылки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Новой почты".
"Посылки, которые находились в терминале и были уничтожены в результате попадания, - компания возместит согласно оценочной стоимости. Посылки, которые в пути, будут перенаправлены в другое место для сортировки", - рассказали в компании.
Как отметили в "Новой почте", во время вражеского удара по терминалу его персонал находился в укрытии. Но в результате обстрела пострадали водители грузовиков и населения.
"К сожалению, сейчас известно об одном погибшем водителе грузовика. На месте работают подразделения ГСЧС. Горят 7 грузовых автомобилей, еще 3 повреждены. Сам сортировочный терминал также поврежден. Ожидаем дополнительной информации", - добавили в компании.
Напомним, сегодня днем в Харькове раздался взрыв. Сначала местные власти сообщили, что россияне ударили КАБом по гражданскому предприятию почти в центре города. Позже выяснилось, чтобы под ударом оказался терминал "Новой почты".
По данным прокуратуры, россияне сбросили на Харьков управляемую авиабомбу ФАБ-500. Это уже второй за последние несколько дней случай применения такой бомбы против Харькова. И второй случай с начала полномасштабного вторжения в целом.
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