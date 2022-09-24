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Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих збільшилась (фото)

Фото: наслідки обстрілу Нікопольського району 24 вересня (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення, їх госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові будинки, хлібозавод, автівки містян, газопровід, лінії електропередач.

Також під ворожим вогнем опинилась Червоногригорівська громада. На щастя потерпілих немає.

Нагадаємо, вранці російські окупанти обстріляли з "Градів" та "Ураганів" Нікопольський район у Дніпропетровській області. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих.

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Дніпропетровська область