Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих збільшилась (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Також під ворожим вогнем опинилась Червоногригорівська громада. На щастя потерпілих немає.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові будинки, хлібозавод, автівки містян, газопровід, лінії електропередач.

"Троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення, їх госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці російські окупанти обстріляли з "Градів" та "Ураганів" Нікопольський район у Дніпропетровській області. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих.

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