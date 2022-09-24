Обстрел Никопольского района: количество пострадавших увеличилось (фото)

В результате обстрела Никопольского района Днепропетровской области пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Три местных жителя получили осколочные ранения, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждения получили частные и многоэтажные дома, хлебозавод, автомобили горожан, газопровод, линии электропередач.
Также под вражеским огнем оказалась Красногригорьевская община. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, утром российские оккупанты обстреляли из "Градов" и "Ураганов" Никопольский район в Днепропетровской области. Изначально сообщалось о двух пострадавших.
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