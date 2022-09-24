RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Никопольского района: количество пострадавших увеличилось (фото)

Фото: последствия обстрела Никопольского района 24 сентября (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрела Никопольского района Днепропетровской области пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Три местных жителя получили осколочные ранения, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждения получили частные и многоэтажные дома, хлебозавод, автомобили горожан, газопровод, линии электропередач.

Также под вражеским огнем оказалась Красногригорьевская община. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, утром российские оккупанты обстреляли из "Градов" и "Ураганов" Никопольский район в Днепропетровской области. Изначально сообщалось о двух пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область