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Обстріл Нікопольського району: кількість поранених збільшилась

Фото: Обстріл Нікопольського району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість поранених людей від російського обстрілу у Нікопольському районі збільшилась до п'яти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Російська армія сьогодні обстріляла Нікопольський район чотири рази. Під артилерійський удар потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі снаряди вбили двох людей. За останніми даними, ще п'ятеро - поранені. Всі у лікарні, четверо - у тяжкому стані.

"Пошкоджень зазнали транспортне підприємство, триповерхівка, 7 приватних будинків, господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач", - додав Лисак.

У Марганецькій громаді територію, яку агресор накрив вогнем, ще обстежують рятувальники. Вони уточнюють наслідки атаки.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 10 березня, російські військові з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та вбили двох людей.

У четвер, 9 березня, російські війська протягом дня тричі обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району з важкої артилерії.

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