Обстрел Никопольского района: количество раненых увеличилось

"Российская армия сегодня обстреляла Никопольский район четыре раза. Под артиллерийский удар попали Красногригорьевская и Марганецкая общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские снаряды убили двух человек. По последним данным, еще пятеро ранены. Все в больнице, четверо - в тяжелом состоянии.

"Повреждения получили транспортное предприятие, трехэтажка, 7 частных домов, хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач", - добавил Лысак.

В Марганецком обществе территорию, которую агрессор накрыл огнем, еще обследуют спасатели. Они уточняют последствия атаки.