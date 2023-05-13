UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Миколаєва: стало відомо про трьох постраждалих

Фото: внаслідок обстрілу Миколаєва постраждали три людини (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Миколаєві сьогодні вночі, 13 травня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи, є постраждалі.

Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Внаслідок обстрілу російської армії постраждали житлові будинки в Миколаєві. Зазначається, що в одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах.

"Наразі відомо про трьох постраждалих. Одного забрала швидка, двом надали медичну допомогу на місці", - зазначив Сєнкевич.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що обійшлося без жертв, пожежі ліквідовано.

Сьогодні вночі, 13 травня, у більшості регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Херсоні пролунала серія вибухів. Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У разі повторних вибухів мешканців міста закликають залишатися у укриттях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВибух