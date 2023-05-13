Обстріл Миколаєва: стало відомо про трьох постраждалих

У Миколаєві сьогодні вночі, 13 травня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи, є постраждалі.

Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що обійшлося без жертв, пожежі ліквідовано.

"Наразі відомо про трьох постраждалих. Одного забрала швидка, двом надали медичну допомогу на місці", - зазначив Сєнкевич.

Внаслідок обстрілу російської армії постраждали житлові будинки в Миколаєві. Зазначається, що в одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах.

Сьогодні вночі, 13 травня, у більшості регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Херсоні пролунала серія вибухів. Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У разі повторних вибухів мешканців міста закликають залишатися у укриттях.

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