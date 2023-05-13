Обстрел Николаева: стало известно о трех пострадавших

В результате обстрела российской армии пострадали жилые дома в Николаеве. Отмечается, что в одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах.

"Пока известно о трех пострадавших. Одного забрала скорая, двоим оказали медицинскую помощь на месте", - отметил Сенкевич.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что обошлось без жертв, пожар ликвидирован.