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Обстрел Николаева: россияне атаковали жилищный сектор, есть пострадавшие

Николаев, Воскресенье 17 ноября 2024 06:16
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Обстрел Николаева: россияне атаковали жилищный сектор, есть пострадавшие Фото: стали известны последствия российской воздушной атаки на Николаев (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики при ударах по Николаеву с применением дронов-камикадзе атаковали жилищный сектор города. Предварительно известно о пострадавших в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича и председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Российский агрессор в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру. Жилищный сектор. Предварительно есть пострадавшие", - написал мэр города в своем Telegram.

Он также добавил, что воздушная тревога в Николаевской области продолжается, и призвал не покидать укрытий.

Отметим, что николаевские СМИ и паблики пишут в сети, что в городе из-за удара "Шахедов" были повреждены несколько частных домов.

А по (неподтвержденным) данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", среди пострадавших есть дети.

Обстрел Николаева: россияне атаковали жилищный сектор, есть пострадавшие

Обновлено 6:25

В результате атаки ударными дронами-камикадзе по жилому сектору Николаева, погибла женщина. По состоянию на сейчас ранены 4 взрослых и 2 детей.

Один ребенок госпитализирован, второму оказывается психологическая помощь.

Российская воздушная атака

Как сообщалось ранее, 16 ноября вечером российские террористы запустили в направлении Украины несколько групп "Шахедов". Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно о работе сил ПВО по враждебным БПЛА в Киевской области.

Кроме того, в Киеве были слышны взрывы на фоне российской воздушной атаки, в столице велась боевая работа по сбитию "Шахедов".

Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели в Николаеве, где также продолжалась работа ПВО из-за дронов-камикаде захватчиков.

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Николаев Атака дронов
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