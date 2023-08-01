Обстрел больницы в Херсоне: количество раненых возросло
В результате обстрела российскими войсками больницы в Херсоне пострадали пять человек, один врач - погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Стало известно еще о четырех пострадавших медработниках в результате сегодняшнего обстрела больницы в Херсоне", - написал Прокудин.
Как сообщается, у пострадавших диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.
В целом российский ракетный удар оборвал жизнь одного врача, пятеро ранены.
Обстрелы Херсона
Сегодня утром оккупанты снова ударили по центру Херсона. Под обстрел попала больница. Из-за атаки погиб молодой врач, у которого был первый рабочий день после интернатуры.
Вчера, 31 июля, российские захватчики массово обстреляли Херсон. По предварительным данным, в результате вражеских атак погибли четыре человека, 17 человек получили ранения.
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