Обстріл Куп'янська: з'явились уточнені дані
Через обстріл центру Куп'янська ракетами С-300 у вівторок, 25 квітня, загалом загинули дві жінки, ще 10 людей отримали поранення, 4 з яких потребували госпіталізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За оновленими даними, як зазначив він, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки 54 та 57 років.
"10 людей отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці", - додав очільник регіону.
Синєгубов додав, що протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах.
"Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти", - констатував він.
Обстріл Куп'янська
Російські окупанти зранку 25 квітня завдали ракетного удару по центру Куп'янська Харківської області. Спочатку було відомо про 5 постраждалих, однак їх кількість поступово збільшувалась.
Пізніше президент України Володимир Зеленський показав відео з місця удару й відзначив, що кількість поранених зросла до 10 людей. Також стало відомо про першу жертву. Пізніше з-під завалів дістали ще одну загиблу.
Відомо, що РФ завдала по центру міста масованого удару двома ракетами типу С-300, повністю зруйнувавши будівлю місцевого музею.
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