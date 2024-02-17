Обстрел Купянска: из-под завалов достали 4 пострадавших, но там еще могут быть люди

Вражеская авиация бомбит гражданскую инфраструктуру Купянска Харьковской области. Из-под завалов деблокированы уже четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Сегодня около 13:30 российская вражеская авиация сбросила управляемые авиабомбы на жилые районы Купянска.

В результате обстрела произошли разрушения в 3-х двухэтажных жилых домах. Повреждения получил и частный сектор:

изуродованы по меньшей мере 10 частных домов,

в двух пожарах возникли пожары.

"Спасатели ГСЧС спасли из-под завалов 4-х человек, получивших травмы. Пострадавшие переданы медицинским работникам", - сообщили в службе.

Однако, по данным спасателей, есть информация о наличии других людей под обломками строительных конструкций.

Обстрелы Украины

Напомним, оккупанты сегодня обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

Кроме того, сегодня около 14.00 российские военные уже атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина.

Позже стало известно также об обстреле Сумской области. Там в результате российской агрессии загнул местный житель.

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