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Обстріл Куп'янська: пошкоджено медзаклад та автомобіль лікарів

Фото: з'явилися подробиці про наслідки обстрілу Куп'янська Харківської області (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу Куп'янська Харківської області російські окупанти пошкодили медичний заклад та автомобіль лікарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків", - розповів він.

Також, за його словами, пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок.

Синєгубов додав, що через обстріли у с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - констатував очільник регіону.

Як повідомлялось, зранку у неділю, 30 квітня, російські війська завдали удару по Куп'янську, почалися пожежі.

Нагадаємо, ЗСУ повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області, вибивши ворога з лівобережної частини міста у вересні 2022 року.

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