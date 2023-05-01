ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Купянска: повреждены медучреждение и автомобиль врачей

Новина українською →
Харьков, Понедельник 01 мая 2023 09:24
Обстрел Купянска: повреждены медучреждение и автомобиль врачей Фото: появились подробности о последствиях обстрела Купянска Харьковской области (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

При обстреле Купянска Харьковской области российские оккупанты повредили медицинское учреждение и автомобиль врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО "Град" повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков", - рассказал он.

Также, по его словам, повреждены по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом.

Синегубов добавил, что из-за обстрелов у с. Богуславка Изюмского района вражеским обстрелом поврежден частный дом и хозяйственное сооружение.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - констатировал глава региона.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 30 апреля, российские войска нанесли удар по Купянску, начались пожары.

Напомним, ВСУ полностью освободили город Купянск Харьковской области, выбив врага из левобережной части города в сентябре 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным