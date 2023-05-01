Обстрел Купянска: повреждены медучреждение и автомобиль врачей
При обстреле Купянска Харьковской области российские оккупанты повредили медицинское учреждение и автомобиль врачей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО "Град" повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков", - рассказал он.
Также, по его словам, повреждены по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом.
Синегубов добавил, что из-за обстрелов у с. Богуславка Изюмского района вражеским обстрелом поврежден частный дом и хозяйственное сооружение.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - констатировал глава региона.
Как сообщалось, утром в воскресенье, 30 апреля, российские войска нанесли удар по Купянску, начались пожары.
Напомним, ВСУ полностью освободили город Купянск Харьковской области, выбив врага из левобережной части города в сентябре 2022 года.
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