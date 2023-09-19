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Обстріл Куп'янська: кількість жертв збільшилася, поліція шукає тіла загиблих

Куп'янськ, Вівторок 19 вересня 2023 18:02
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Обстріл Куп'янська: кількість жертв збільшилася, поліція шукає тіла загиблих Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 19 вересня, обстріляли автомобіль волонтерів у Куп'янську (Харківська область). Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

"Знову обстріляли цивільних - росіяни продовжують вбивати. Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську", - йдеться у заяві.

Зазначається, що мова йде про двох жінок та чотирьох чоловіків. Болвінов уточнив, що це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент.

Хто потрапив під обстріл РФ

Поліцейський уточнив, що ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення.

Фото: Уламки (facebook.com)

"Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок. Обстріл росіяни влаштували посеред дня, близько 13-ї години. Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися", - сказав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Обстріл Куп'янська

Сьогодні російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську у Харківській області.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару загинули троє цивільних людей. На місці працюють екстрені служби.

Обстріли Харківської області

Варто зазначити, що опісля деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту, а також Харків.

Так, 16 вересня російські загарбники вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста.

Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами "Іскандер-К".

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