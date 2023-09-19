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Росіяни скинули авіабомбу на Куп'янськ: троє людей загинули

Куп‘янськ, Харківська область, Вівторок 19 вересня 2023 14:05
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Росіяни скинули авіабомбу на Куп'янськ: троє людей загинули Фото: росіяни скинули авіабомбу на Куп'янськ, троє людей загинули (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська сьогодні вдень завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську у Харківській області, внаслідок чого загинули троє місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин проти мирного населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ", - написав Синєгубов.

Внаслідок удару загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Обстріли Харківської області

Варто зазначити, що опісля деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту, а також Харків.

Так, 16 вересня російські загарбники вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста.

Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами "Іскандер-К".

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки. Там сталися пожежі.

Тієї ж ночі окупанти знову вдарили по Харкову зенітними ракетами С-300. Росіяни влучили у будівлю цивільного підприємства.

А 14 серпня російські війська з танка обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще троє дістали поранення.

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Купянск Харків Війна Росії проти України
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